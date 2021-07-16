***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2021 09:53
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 14.07.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951443
BIST
11:021.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.368
11:028,5189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0455
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5831
En Düşük
8,4987
11:0210,0958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0408
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,1740
En Düşük
10,0716
11:02499,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,51
|Açılış
|: 499,56
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
498,46
BIST En Aktif Hisseler11:02
|KARYE
|8,80
|77.325.429
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|27.911.352
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.412.529
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|56.267.090
|% 9,97
|
|SELVA
|7,44
|15.000.192
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,50
|15.653
|% -6,25
|
|DOCO
|674,00
|12.187.342
|% -4,19
|
|CASA
|130,00
|15.340
|% -3,42
|
|KRTEK
|8,10
|15.947.309
|% -3,23
|
|KRONT
|54,75
|7.980.069
|% -2,67
|
|SASA
|32,22
|479.288.620
|% 3,40
|
|GARAN
|8,44
|187.042.874
|% 0,12
|
|THYAO
|13,10
|126.449.194
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,22
|87.485.846
|% -0,69
|
|ARCLK
|33,30
|79.306.040
|% 1,83
|
|GARAN
|8,44
|187.042.874
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,30
|48.729.443
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,05
|18.566.916
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,82
|27.888.135
|% 0,55
|
|SASA
|32,22
|479.288.620
|% 3,40
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5163
|8,5189
|% -0,53
|
|Euro
|10,0896
|10,0958
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,7286
|11,7874
|% -0,72
|
|Frank
|9,2239
|9,2795
|% -0,80
|
|Riyal
|2,2644
|2,2758
|% -0,59
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,29
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,39
|73,39
|-0,08
|