***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2021 10:33
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 27.07.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952202
BIST
11:541.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,81
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
11:548,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 8,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5439
11:5410,1257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0035
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
11:54495,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 495,12
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler11:52
|KATMR
|3,19
|49.372.946
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|23.908.329
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.665.606
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|24.828.949
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|40.029.443
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|71.307.384
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,54
|9.252.191
|% -3,99
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|METUR
|6,98
|75.581.288
|% -3,46
|
|GARAN
|8,22
|270.774.704
|% 0,24
|
|THYAO
|12,54
|220.865.383
|% -0,08
|
|KRDMD
|7,52
|212.795.239
|% 0,40
|
|EREGL
|18,60
|202.376.941
|% 0,65
|
|PETKM
|5,53
|199.870.896
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,29
|159.441.325
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,54
|99.643.681
|% -0,39
|
|PETKM
|5,53
|199.870.896
|% -0,90
|
|GARAN
|8,22
|270.774.704
|% 0,24
|
|KARSN
|3,99
|130.915.678
|% 1,01
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5562
|8,5586
|% 0,00
|
|Euro
|10,1195
|10,1253
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,8411
|11,9005
|% -0,03
|
|Frank
|9,3255
|9,3817
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2756
|2,2870
|% 0,01
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|1,94
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,83
|0,02
|
|B. Petrol
|73,85
|73,85
|0,33
|