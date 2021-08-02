***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2021 14:17
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 02.08.2021 tarihli ve 2021-12 sayılı kararı ile
1-)Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Reha Tanör'ün 31/07/2021 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yönetim kuruluna sunmuş olduğu 02.08.2021 tarihli ve 2021/02 sayılı toplantı tutanağı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'ne göre yönetim kurulu bağımsız üyeliği için uygunluğu saptanan ve bağımsızlık beyanı alınan Selami Ekin'in, selefinin bakiye müddetini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine
2-)Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine
Başkan : Dündar Dayı
Başkan Vekili : Utku Ergüder
Bağımsız Üye : Selami Ekin
Bağımsız Üye : Kadir Erhan Tunçay
Bağımsız Üye : Sadık Tıltak
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954117
BIST
14:281.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,69
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|: 8,3550
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8,4787
En Düşük
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493,98
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:28
|KTSKR
|24,22
|19.894.250
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|16.978.127
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|16.348.919
|% 9,95
|
|INTEM
|39,56
|6.202.806
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|132.541.503
|% -9,97
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARYE
|10,03
|55.457.261
|% -7,98
|
|KARSN
|4,21
|614.207.446
|% -7,88
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|614.207.446
|% -7,88
|
|GARAN
|8,57
|567.014.791
|% 0,59
|
|ASELS
|15,94
|494.090.025
|% 2,77
|
|THYAO
|12,91
|391.280.239
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,44
|347.876.390
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,44
|347.876.390
|% 2,09
|
|KARSN
|4,21
|614.207.446
|% -7,88
|
|ODAS
|1,31
|178.263.146
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,81
|211.696.694
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,32
|91.401.643
|% 0,00
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3521
|8,3565
|% -0,97
|
|Euro
|9,9292
|9,9409
|% -0,95
|
|Sterlin
|11,5867
|11,6448
|% -0,93
|
|Frank
|9,1960
|9,2514
|% -0,89
|
|Riyal
|2,2224
|2,2336
|% -0,92
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,18
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-43,51
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-21,04
|
|Çeyrek
|777
|795
|-10,52
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,91
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Seans Raporu
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14:40KLGYO
Yüzde 6.32 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 945, 210 adet işlem
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14:39PRZMA
Yüzde 4.69 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 290 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TCELL, EREGL
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14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.40 ) 1, 237
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14:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, BURVA, IZFAS, DOBUR, INTEM, ORMA, DAGI, KTSKR