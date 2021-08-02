***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 02.08.2021 tarihli ve 2021-12 sayılı kararı ile1-)Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Reha Tanör'ün 31/07/2021 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yönetim kuruluna sunmuş olduğu 02.08.2021 tarihli ve 2021/02 sayılı toplantı tutanağı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'ne göre yönetim kurulu bağımsız üyeliği için uygunluğu saptanan ve bağımsızlık beyanı alınan Selami Ekin'in, selefinin bakiye müddetini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine2-)Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesineBaşkan : Dündar DayıBaşkan Vekili : Utku ErgüderBağımsız Üye : Selami EkinBağımsız Üye : Kadir Erhan TunçayBağımsız Üye : Sadık Tıltakoy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954117BIST