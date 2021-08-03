***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2021 10:14
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 02.08.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954310
BIST
10:041.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.404
En Düşük
1.401
10:048,3275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0204
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,3816
En Düşük
8,3142
10:049,9396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0165
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9683
En Düşük
9,8794
10:04485,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,78
|Açılış
|: 485,95
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
484,95
BIST En Aktif Hisseler10:04
|IDGYO
|3,63
|9.104.120
|% 10,00
|
|DAGI
|2,60
|4.793.218
|% 6,56
|
|KTSKR
|25,66
|20.064.933
|% 5,95
|
|EMKEL
|2,58
|2.120.991
|% 4,88
|
|YONGA
|22,88
|55.667
|% 4,19
|
|DENGE
|1,15
|14.402.206
|% -4,17
|
|BURVA
|23,80
|1.101.700
|% -3,95
|
|DGGYO
|8,32
|251.048
|% -3,14
|
|BURCE
|19,61
|318.301
|% -2,92
|
|METUR
|5,97
|3.875.645
|% -2,77
|
|SISE
|7,77
|158.238.707
|% 0,65
|
|GARAN
|8,58
|38.954.877
|% 0,35
|
|KARSN
|4,08
|36.928.747
|% -0,97
|
|EREGL
|19,76
|29.672.312
|% 0,30
|
|ARDYZ
|53,40
|21.696.685
|% 1,81
|
|SISE
|7,77
|158.238.707
|% 0,65
|
|DENGE
|1,15
|14.402.206
|% -4,17
|
|KARSN
|4,08
|36.928.747
|% -0,97
|
|ODAS
|1,29
|9.448.686
|% -1,53
|
|GARAN
|8,58
|38.954.877
|% 0,35
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3241
|8,3275
|% -0,24
|
|Euro
|9,9010
|9,9396
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,5855
|11,6436
|% 0,24
|
|Frank
|2,2214
|2,2326
|% 0,10
|
|Riyal
|486,1670
|486,2230
|% -0,10
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,58
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,64
|72,64
|-0,25
|