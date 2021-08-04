***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2021 10:24
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 03.08.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954634
BIST
11:461.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,98
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.421
En Düşük
1.412
11:468,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0434
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
11:4610,0162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0366
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0361
En Düşük
9,9509
11:46492,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,34
|Açılış
|: 492,39
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
493,00
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler11:44
|KTSKR
|29,30
|9.893.951
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|29.312.013
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.280.686
|% 9,92
|
|ISGSY
|10,65
|30.132.513
|% 9,79
|
|DAGI
|2,94
|9.068.327
|% 9,70
|
|DIRIT
|3,01
|15.050
|% -7,67
|
|METUR
|5,11
|74.062.043
|% -7,59
|
|EMNIS
|18,20
|10.920
|% -7,19
|
|CRFSA
|38,48
|3.415.744
|% -4,75
|
|DENGE
|1,13
|1.592.685
|% -4,24
|
|GARAN
|9,00
|824.151.946
|% 1,58
|
|KRDMD
|7,95
|300.842.655
|% 2,05
|
|AKBNK
|5,41
|293.209.096
|% 1,12
|
|THYAO
|12,70
|193.549.252
|% 0,55
|
|SISE
|7,83
|164.366.078
|% 0,51
|
|GARAN
|9,00
|824.151.946
|% 1,58
|
|CEMAS
|1,39
|103.866.743
|% 4,51
|
|AKBNK
|5,41
|293.209.096
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,81
|94.736.870
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,48
|109.318.438
|% 0,81
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4442
|8,4482
|% 0,52
|
|Euro
|10,0114
|10,0191
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,7314
|11,7903
|% 0,65
|
|Frank
|9,2937
|9,3497
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2468
|2,2581
|% 0,59
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|0,88
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,34
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,08
|
|B. Petrol
|72,57
|72,57
|0,16
|