***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2021 10:25
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 04.08.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954912
BIST
10:311.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,53
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.415
En Düşük
1.408
10:318,5353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0607
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,5731
En Düşük
8,4628
10:3110,1284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0881
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1691
En Düşük
10,0325
10:31497,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,59
|Açılış
|: 497,57
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler10:31
|VBTYZ
|20,90
|4.114.729
|% 10,00
|
|DAGI
|3,23
|17.795.645
|% 9,86
|
|IDGYO
|4,38
|20.730.379
|% 9,77
|
|PENTA
|44,02
|12.523.997
|% 9,12
|
|MTRYO
|1,88
|1.071.613
|% 8,67
|
|AGYO
|3,28
|25.238.690
|% -7,08
|
|METUR
|4,74
|34.228.306
|% -4,82
|
|SAYAS
|25,14
|17.791.837
|% -4,05
|
|VKING
|5,95
|1.152.987
|% -3,88
|
|EMNIS
|20,00
|11.960
|% -3,75
|
|TUPRS
|96,55
|218.485.995
|% 2,12
|
|GARAN
|9,03
|211.828.615
|% -0,77
|
|THYAO
|12,65
|97.250.052
|% 0,16
|
|EREGL
|20,02
|80.593.961
|% 0,50
|
|ASELS
|16,04
|78.308.824
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,41
|77.551.317
|% -1,63
|
|ODAS
|1,38
|35.568.026
|% 2,22
|
|GARAN
|9,03
|211.828.615
|% -0,77
|
|TSKB
|1,31
|24.558.699
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|22.399.810
|% 0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5309
|8,5353
|% 0,72
|
|Euro
|10,1171
|10,1284
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,8545
|11,9139
|% 0,97
|
|Frank
|9,3899
|9,4465
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2713
|2,2827
|% 0,76
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|0,01
|