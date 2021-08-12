***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2021 11:44
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 11.08.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957553
BIST
11:381.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 18,62
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
11:388,5749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0500
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5524
11:3810,0899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0484
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0692
11:38483,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,88
|Açılış
|: 483,86
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,03
BIST En Aktif Hisseler11:38
|MARKA
|5,56
|2.889.938
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.199.063
|% 9,86
|
|DOBUR
|19,58
|2.606.646
|% 9,81
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,29
|28.490.457
|% -9,37
|
|FADE
|8,73
|35.832.696
|% -9,25
|
|EDIP
|3,76
|23.642.941
|% -8,52
|
|EDATA
|14,64
|11.488.109
|% -7,05
|
|GARFA
|8,09
|835.621
|% -6,58
|
|TUPRS
|98,10
|584.471.220
|% 1,66
|
|GARAN
|9,12
|428.336.968
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,99
|362.483.826
|% 1,40
|
|EREGL
|19,49
|321.467.490
|% 2,20
|
|PETKM
|5,94
|279.785.120
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,47
|169.278.308
|% 2,07
|
|PETKM
|5,94
|279.785.120
|% 2,95
|
|GARAN
|9,12
|428.336.968
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,99
|362.483.826
|% 1,40
|
|DAGI
|4,80
|155.202.052
|% 1,91
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5617
|8,5749
|% -0,58
|
|Euro
|10,0854
|10,0899
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,8590
|11,9185
|% -0,53
|
|Frank
|9,2706
|9,3264
|% -0,51
|
|Riyal
|2,2800
|2,2914
|% -0,56
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|4,66
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,39
|71,39
|-0,05
|