***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2021 11:43
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 13.08.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958225
BIST
12:151.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
12:158,4704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0467
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4559
12:1510,0256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0268
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9654
12:15484,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,92
|Açılış
|: 484,61
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,88
BIST En Aktif Hisseler12:15
|IZFAS
|6,82
|4.403.271
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.698.836
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|5.438.080
|% 9,95
|
|BOBET
|4,79
|145.234.153
|% 9,86
|
|DAGI
|3,93
|63.615.863
|% -7,53
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|KGYO
|7,32
|6.520.332
|% -5,55
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|IHEVA
|1,05
|8.510.021
|% -3,67
|
|GARAN
|9,38
|476.579.194
|% 1,19
|
|THYAO
|12,64
|423.163.151
|% 1,77
|
|YKBNK
|2,53
|294.713.946
|% 1,61
|
|AKBNK
|5,58
|245.956.702
|% 1,82
|
|KRDMD
|8,34
|228.980.344
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,53
|294.713.946
|% 1,61
|
|ODAS
|1,38
|90.797.920
|% 2,22
|
|GARAN
|9,38
|476.579.194
|% 1,19
|
|AKBNK
|5,58
|245.956.702
|% 1,82
|
|THYAO
|12,64
|423.163.151
|% 1,77
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4655
|8,4704
|% -0,55
|
|Euro
|9,9629
|10,0256
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,7280
|11,7868
|% -0,40
|
|Frank
|9,2542
|9,3100
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2563
|2,2676
|% -0,36
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-4,06
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-21,26
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|-10,28
|
|Çeyrek
|776
|793
|-5,14
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|69,98
|69,98
|-0,61
|
Seans Raporu
12:15
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12:24BOBET
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12:23XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 5, 170.00 milyon TL de
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12:23ENKAI
Yüzde 5.46 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 222, 884 adet işlem
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12:22ADESE
Yüzde 5.17 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 223 adet işlem
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12:21DNISI
Yüzde 4.40 oranında artışla 12.34 lira fiyatla işlem gören hissede 404, 324 adet işlem