***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2021 09:50
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 19.08.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959595
BIST
10:371.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.440
10:378,5410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0342
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
10:379,9869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0139
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0146
En Düşük
9,9367
10:37491,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,47
|Açılış
|: 491,42
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:35
|AGYO
|4,52
|95.384.796
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|196.698
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|ATATP
|35,38
|10.431.598
|% 9,94
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|DMSAS
|7,65
|30.462.588
|% -4,85
|
|PKENT
|2.000,00
|130.679
|% -4,53
|
|FONET
|15,00
|6.224.659
|% -4,34
|
|EMKEL
|2,91
|14.995.522
|% -4,28
|
|MARKA
|4,80
|1.214.998
|% -4,00
|
|GARAN
|9,33
|241.841.746
|% 0,43
|
|EREGL
|18,62
|140.538.409
|% 0,38
|
|AGYO
|4,52
|95.384.796
|% 9,98
|
|KRDMD
|7,67
|87.323.710
|% -0,13
|
|THYAO
|12,23
|85.448.927
|% 0,33
|
|ODAS
|1,41
|55.104.413
|% -1,40
|
|EKGYO
|1,85
|65.046.389
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,56
|68.089.082
|% 0,79
|
|GARAN
|9,33
|241.841.746
|% 0,43
|
|AGYO
|4,52
|95.384.796
|% 9,98
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5456
|8,5497
|% 0,50
|
|Euro
|9,9876
|9,9949
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,6070
|11,6652
|% 0,56
|
|Frank
|9,2902
|9,3461
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2728
|2,2842
|% 0,70
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,59
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,90
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|66,81
|66,81
|0,36
|