***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2021 12:04
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 24.08.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960375
BIST
14:501.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,32
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
14:508,4152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0181
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
14:509,8843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0089
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
14:50485,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,69
|Açılış
|: 485,07
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler14:46
|GESAN
|27,34
|464.501.957
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|286.019.247
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|44.346.668
|% 9,67
|
|ARZUM
|18,96
|122.180.580
|% 9,34
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.472.588
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|EUYO
|3,68
|1.360.373
|% -5,40
|
|GARAN
|9,60
|1.081.829.127
|% 0,52
|
|THYAO
|12,92
|792.676.475
|% 0,86
|
|BRLSM
|13,18
|677.413.287
|% 8,84
|
|BIMAS
|73,00
|513.438.049
|% -0,54
|
|GESAN
|27,34
|464.501.957
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|286.019.247
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|164.188.885
|% 2,80
|
|GARAN
|9,60
|1.081.829.127
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,56
|248.704.344
|% -0,78
|
|THYAO
|12,92
|792.676.475
|% 0,86
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4099
|8,4128
|% 0,19
|
|Euro
|9,8774
|9,8835
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,4797
|11,5373
|% -0,11
|
|Frank
|9,1404
|9,1955
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2313
|2,2425
|% -0,03
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-8,69
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-37,00
|
|Tam
|3.194
|3.275
|-35,28
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-17,07
|
|Çeyrek
|774
|792
|-8,53
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,56
|70,56
|0,15
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
14:59DAGI
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 781 adet işlem
-
14:57AGYO
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 353, 775 adet işlem
-
14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, ARCLK, GUBRF
-
14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, FROTO, EREGL
-
14:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 43 kaybederek (% -0.34 ) 1, 294