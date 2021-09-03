***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 09:36
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 02.09.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961598
BIST
10:171.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,73
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.475
10:178,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0456
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3322
En Düşük
8,2680
10:179,8823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0318
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,9028
En Düşük
9,8180
10:17485,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,59
|Açılış
|: 485,15
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
485,94
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler10:17
|YEOTK
|22,00
|102.784
|% 10,00
|
|EDIP
|3,86
|17.369.512
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,31
|451.386
|% 9,95
|
|EGEPO
|6,65
|8.853.744
|% 9,92
|
|ORCAY
|11,97
|2.373.747
|% 9,92
|
|ISBIR
|98,65
|211.703
|% -9,99
|
|KERVN
|0,56
|321.135
|% -9,68
|
|UFUK
|19,90
|104.435
|% -7,10
|
|KONTR
|61,10
|29.671.837
|% -4,75
|
|KENT
|197,30
|207.757
|% -4,69
|
|THYAO
|13,07
|256.811.344
|% 1,32
|
|GARAN
|9,84
|124.541.003
|% -0,20
|
|FENER
|36,88
|74.508.747
|% -0,38
|
|BERA
|11,19
|65.760.677
|% -0,09
|
|KRDMD
|7,75
|60.704.806
|% 0,65
|
|THYAO
|13,07
|256.811.344
|% 1,32
|
|ODAS
|1,54
|27.232.228
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,63
|36.367.320
|% -0,38
|
|DOHOL
|2,66
|34.074.268
|% 0,00
|
|GARAN
|9,84
|124.541.003
|% -0,20
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3134
|8,3197
|% 0,55
|
|Euro
|9,8759
|9,8823
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,4761
|11,5337
|% 0,53
|
|Frank
|9,0696
|9,1243
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2128
|2,2239
|% 0,58
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|4,22
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|0,12
|
Seans Raporu
10:17
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10:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 85 kaybederek (% -0.12 ) 1, 590
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10:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:27
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, EDIP
-
10:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
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10:27XU100
Endeks 1, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 1, 272.00 milyon TL de