***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2021 09:49
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum 962942
BIST
13:041.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
13:048,4662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4540
13:0410,0349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
13:04488,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,96
|Açılış
|: 488,71
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler13:04
|ORCAY
|14,33
|139.300.105
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.031.561
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|40.216.116
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|29.953.041
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|1.130.537
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|1.168.787
|% -8,17
|
|BASCM
|9,42
|35.105
|% -5,71
|
|CASA
|131,80
|261.077
|% -5,45
|
|BURCE
|22,40
|18.289.440
|% -4,84
|
|BRMEN
|2,40
|69.422
|% -4,76
|
|GARAN
|9,45
|828.104.715
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,53
|363.543.377
|% 0,00
|
|HALKB
|4,77
|280.272.951
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,26
|264.319.256
|% 0,00
|
|THYAO
|12,44
|260.743.282
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,53
|363.543.377
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|828.104.715
|% 0,43
|
|HALKB
|4,77
|280.272.951
|% 2,14
|
|IHLAS
|0,59
|29.698.579
|% -3,28
|
|KRDMD
|7,26
|264.319.256
|% 0,00
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4623
|8,4662
|% 0,05
|
|Euro
|10,0289
|10,0349
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6580
|11,7165
|% 0,37
|
|Frank
|9,1694
|9,2247
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2496
|2,2609
|% 0,04
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,98
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,07
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|17,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|15,62
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,55
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|0,15
|