***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2021 09:48
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 20.09.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964637
BIST
12:381.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,41
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
12:388,6360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0287
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
12:3810,1385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0224
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
12:38490,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,41
|Açılış
|: 490,18
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:38
|AKSUE
|11,24
|717.091
|% 2,00
|
|ALGYO
|21,26
|13.342.167
|% 1,82
|
|ALARK
|9,01
|8.953.008
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,40
|119.974.264
|% 0,93
|
|AKCNS
|13,74
|1.244.479
|% 0,88
|
|AGYO
|3,42
|6.053.934
|% -2,84
|
|AKSA
|20,70
|12.629.760
|% -1,24
|
|AKENR
|1,79
|2.492.386
|% -1,10
|
|ADEL
|28,06
|2.412.210
|% -0,28
|
|ALCTL
|24,00
|3.917.220
|% -0,25
|
|AKBNK
|5,40
|119.974.264
|% 0,93
|
|ALGYO
|21,26
|13.342.167
|% 1,82
|
|AKSA
|20,70
|12.629.760
|% -1,24
|
|ALARK
|9,01
|8.953.008
|% 1,35
|
|ALKIM
|14,77
|8.699.486
|% 0,14
|
|AKBNK
|5,40
|119.974.264
|% 0,93
|
|AGYO
|3,42
|6.053.934
|% -2,84
|
|AFYON
|3,44
|4.920.073
|% 0,88
|
|AKENR
|1,79
|2.492.386
|% -1,10
|
|ARCLK
|31,68
|40.763.721
|% -0,06
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6323
|8,6360
|% -0,33
|
|Euro
|10,1332
|10,1385
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,7837
|11,8428
|% -0,14
|
|Frank
|9,2968
|9,3528
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2954
|2,3069
|% -0,38
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|1,40
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.226
|3.308
|-5,97
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|-2,89
|
|Çeyrek
|782
|800
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|0,97
|