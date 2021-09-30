***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2021 tarihli ve 2021-14 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda,Şirketimiz ile Ali Akın Ekmekci arasındaki 02.06.2008 tarihli Hizmet Sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla 30.09.2021 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965890BIST