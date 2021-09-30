***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.09.2021 tarihli 2021-14 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Akın Ekmekci'nin görevinden istifa etmesi sebebiyle, karar tarihi itibariyle Sayın Kağan Hacıhimmetoğlu'nun Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965893BIST