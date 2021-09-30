***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 16:24
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2021 tarihli 2021-14 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Akın Ekmekci'nin görevinden istifa etmesi sebebiyle, karar tarihi itibariyle Sayın Kağan Hacıhimmetoğlu'nun Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965893
BIST
17:421.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,64
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
17:428,8840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0330
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
17:4210,3128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0429
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
17:42499,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,78
|Açılış
|: 499,59
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
500,76
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:42
|VBTYZ
|20,74
|53.644.372
|% 9,97
|
|KARYE
|15,91
|98.985.345
|% 9,95
|
|EDATA
|11,09
|72.232.524
|% 9,91
|
|ATAGY
|4,30
|28.196.440
|% 9,41
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.831.538
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.320.853
|% -9,93
|
|YEOTK
|76,85
|64.662.848
|% -9,64
|
|GARFA
|11,80
|4.903.144
|% -9,02
|
|GARAN
|9,23
|1.996.795.627
|% 1,88
|
|THYAO
|13,95
|971.679.312
|% 1,23
|
|TUPRS
|115,00
|843.738.164
|% 2,04
|
|SISE
|8,23
|825.161.609
|% 0,73
|
|AKBNK
|5,33
|699.249.075
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,41
|590.893.497
|% 1,69
|
|GARAN
|9,23
|1.996.795.627
|% 1,88
|
|AKBNK
|5,33
|699.249.075
|% 1,72
|
|KRDMD
|6,46
|646.819.544
|% 2,38
|
|SISE
|8,23
|825.161.609
|% 0,73
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8813
|8,8840
|% -0,37
|
|Euro
|10,3071
|10,3128
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,9208
|11,9806
|% -0,08
|
|Frank
|9,4530
|9,5099
|% -0,47
|
|Riyal
|2,3562
|2,3680
|% -0,54
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|27,69
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,55
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,05
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,12
|
|B. Petrol
|77,34
|77,34
|-0,75
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 14, 438.00 milyon TL de
-
17:55KARYE
Yüzde 9.95 oranında artışla 15.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 413, 222 adet işlem
-
17:53TGSAS
Yüzde 8.48 oranında artışla 16.25 lira fiyatla işlem gören hissede 501, 246 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 21 artarak (% 1.25 ) 1, 237
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, KERVN, EDATA, KARYE, ATAGY