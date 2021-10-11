***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2021 13:46
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 08.10.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969423
BIST
17:041.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 21,00
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
17:048,9692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
17:0410,3957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0128
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4050
En Düşük
10,3299
17:04506,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 506,70
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.112.906
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|33.845.628
|% 9,96
|
|DOBUR
|35,12
|4.797.028
|% 9,96
|
|KUTPO
|63,00
|99.283.557
|% -10,00
|
|GESAN
|21,60
|207.921.415
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.989.140
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|62.993.179
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,46
|1.098.658.423
|% 1,72
|
|KRDMD
|6,77
|806.326.175
|% 5,29
|
|EREGL
|17,78
|672.713.676
|% 4,16
|
|TUPRS
|125,70
|609.788.666
|% 2,20
|
|THYAO
|14,22
|468.573.216
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,41
|328.385.981
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,77
|806.326.175
|% 5,29
|
|EKGYO
|1,79
|211.459.921
|% 0,56
|
|GARAN
|9,46
|1.098.658.423
|% 1,72
|
|ODAS
|1,50
|141.794.005
|% 2,74
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9654
|8,9692
|% 0,01
|
|Euro
|10,3880
|10,3957
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,1984
|12,2596
|% 0,20
|
|Frank
|9,6480
|9,7061
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3827
|2,3946
|% -0,06
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|2,75
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|3.349
|3.400
|1,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|4,36
|
|Yarım
|1.613
|1.654
|2,11
|
|Çeyrek
|809
|827
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|1,78
|