***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2021 13:33
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 14.10.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971009
BIST
16:221.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,38
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
16:229,2222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0448
|Açılış
|: 9,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
16:2210,7038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0305
|Açılış
|: 10,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
16:22524,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -5,39
|Açılış
|: 524,84
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,85
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,70
|123.114.107
|% 9,07
|
|MERIT
|28,64
|54.346.701
|% 8,08
|
|KLGYO
|2,06
|51.580.239
|% 7,85
|
|SARKY
|13,35
|41.461.129
|% 6,63
|
|BAYRK
|8,91
|3.130.172
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.049.069
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.069.740
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.100.279
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.633.509
|% -9,95
|
|GARAN
|8,92
|2.077.932.007
|% -3,67
|
|THYAO
|14,28
|834.849.681
|% -0,14
|
|KRDMD
|6,89
|794.096.883
|% 2,07
|
|EREGL
|17,59
|654.670.650
|% 0,23
|
|TUPRS
|128,30
|651.746.034
|% 2,64
|
|EKGYO
|1,88
|580.070.624
|% 2,17
|
|GARAN
|8,92
|2.077.932.007
|% -3,67
|
|YKBNK
|2,33
|456.976.731
|% -2,51
|
|ODAS
|1,48
|227.424.335
|% 2,78
|
|KRDMD
|6,89
|794.096.883
|% 2,07
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2182
|9,2236
|% 0,50
|
|Euro
|10,6990
|10,7054
|% 0,30
|
|Sterlin
|12,6401
|12,7035
|% 0,98
|
|Frank
|9,9296
|9,9895
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4522
|2,4645
|% 0,47
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-28,11
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|3.465
|3.517
|-42,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|-37,96
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|-18,37
|
|Çeyrek
|837
|856
|-9,18
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,84
|
Seans Raporu
16:20
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16:33IZTAR
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 20.14 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 906 adet işlem
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16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, GARAN, VAKBN
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16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, EKGYO, KRDMD
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16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 7 kaybederek (% -0.94 ) 1, 231
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16:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BAYRK, DOBUR, LUKSK, PRKAB, KZBGY