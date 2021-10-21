***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2021 10:08
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 20.10.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971641
BIST
10:421.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.434
En Düşük
1.429
10:429,2630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0512
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2777
En Düşük
9,1938
10:4210,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0431
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8301
En Düşük
10,7257
10:42530,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,05
|Açılış
|: 530,84
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,28
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler10:42
|HLGYO
|2,62
|33.484.921
|% 9,62
|
|ZRGYO
|1,73
|43.475.301
|% 8,81
|
|ATAGY
|4,18
|1.360.637
|% 7,46
|
|OLMK
|7,54
|4.483.959
|% 7,10
|
|VKGYO
|1,60
|51.447.020
|% 6,67
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|DOBUR
|31,50
|435.904
|% -7,35
|
|PRKAB
|18,82
|12.668.209
|% -6,55
|
|BIOEN
|25,32
|42.636.054
|% -6,22
|
|SODSN
|23,50
|78.044
|% -5,17
|
|GARAN
|9,09
|370.419.120
|% -0,22
|
|THYAO
|13,89
|348.109.928
|% 0,65
|
|FROTO
|178,60
|194.691.104
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,46
|178.753.798
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|163.647.679
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,93
|163.647.679
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|178.753.798
|% 0,00
|
|GARAN
|9,09
|370.419.120
|% -0,22
|
|VKGYO
|1,60
|51.447.020
|% 6,67
|
|ZRGYO
|1,73
|43.475.301
|% 8,81
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2568
|9,2630
|% 0,56
|
|Euro
|10,7653
|10,7933
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,7467
|12,8106
|% 0,40
|
|Frank
|10,0275
|10,0879
|% 0,45
|
|Riyal
|2,4621
|2,4745
|% 0,56
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|1,06
|
|Altın Gr.
|531
|531
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,01
|
|B. Petrol
|85,32
|85,32
|-0,50
|