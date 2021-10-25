***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2021 10:50
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 22.10.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972131
BIST
11:101.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,04
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.488
En Düşük
1.471
11:109,7452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1426
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
11:1011,3665
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1741
|Açılış
|: 11,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
11:10564,86
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 11,30
|Açılış
|: 564,86
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler11:10
|MERIT
|26,18
|22.965.957
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|2.961.010
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|62.708.408
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|80.343.411
|% 9,91
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|KERVN
|0,76
|123.511
|% -5,00
|
|RALYH
|5,53
|362.289
|% -4,33
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|AGESA
|20,70
|1.510.646
|% -3,45
|
|GARAN
|9,03
|750.376.481
|% -0,99
|
|GUBRF
|63,65
|358.846.988
|% 8,25
|
|TUPRS
|140,80
|283.386.714
|% 1,15
|
|KRDMD
|7,55
|275.127.736
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,59
|274.256.147
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,59
|274.256.147
|% 0,39
|
|GARAN
|9,03
|750.376.481
|% -0,99
|
|EKGYO
|1,98
|142.961.573
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,55
|275.127.736
|% 0,40
|
|AKBNK
|5,46
|192.106.120
|% 0,18
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7405
|9,7452
|% 1,49
|
|Euro
|11,3516
|11,3665
|% 1,56
|
|Sterlin
|13,4122
|13,4795
|% 1,86
|
|Frank
|10,5998
|10,6636
|% 1,51
|
|Riyal
|2,5931
|2,6061
|% 1,59
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|7,52
|
|Altın Gr.
|564
|564
|10,36
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,50
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,16
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|0,61
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 77 artarak (% 0.44 ) 1, 309
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11:23
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