***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2021 11:47
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 25.10.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972350
BIST
14:281.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 17,29
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.511
En Düşük
1.501
14:289,4353
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -0,1492
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
14:2810,9829
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,1543
|Açılış
|: 10,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
14:28546,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -10,02
|Açılış
|: 546,83
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler14:28
|TSPOR
|4,87
|305.108.991
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.552.498
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|3.554.039
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.132.847
|% 9,75
|
|BJKAS
|6,52
|300.953.482
|% 9,58
|
|BIOEN
|27,06
|284.398.453
|% -6,04
|
|HUBVC
|10,10
|16.072.921
|% -5,34
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ZOREN
|1,64
|82.288.162
|% -4,65
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|GARAN
|9,25
|1.615.041.567
|% 1,87
|
|TUPRS
|140,80
|615.557.471
|% -0,71
|
|GUBRF
|66,40
|587.324.431
|% 2,71
|
|THYAO
|14,48
|581.480.913
|% 1,40
|
|EREGL
|19,97
|549.793.300
|% 1,73
|
|GARAN
|9,25
|1.615.041.567
|% 1,87
|
|ODAS
|1,43
|184.688.702
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,62
|252.701.516
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,99
|138.593.025
|% 1,02
|
|TSPOR
|4,87
|305.108.991
|% 9,93
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4312
|9,4353
|% -1,56
|
|Euro
|10,9650
|10,9829
|% -1,39
|
|Sterlin
|12,9996
|13,0648
|% -1,14
|
|Frank
|10,2158
|10,2773
|% -1,54
|
|Riyal
|2,5068
|2,5194
|% -1,58
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,35
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-10,69
|
|Cumhuriyet
|3.608
|3.662
|-80,00
|
|Tam
|3.592
|3.682
|-76,88
|
|Yarım
|1.736
|1.781
|-37,18
|
|Çeyrek
|871
|891
|-18,60
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,20
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|0,17
|