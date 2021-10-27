***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 12:19
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 26.10.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972722
BIST
12:091.505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,58
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
12:099,5385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
12:0911,0795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0125
|Açılış
|: 10,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
12:09546,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,75
|Açılış
|: 546,19
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler12:09
|HEDEF
|2,84
|2.920.088
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|52.076.718
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,84
|36.603.360
|% 8,77
|
|JANTS
|63,10
|118.510.215
|% 7,59
|
|MAKTK
|3,58
|70.028.355
|% 7,19
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|BERA
|9,76
|140.666.075
|% -4,31
|
|ANGEN
|21,62
|90.596.870
|% -3,74
|
|ATAGY
|4,06
|755.797
|% -3,56
|
|BTCIM
|14,75
|11.982.392
|% -3,53
|
|GARAN
|9,43
|1.291.854.779
|% 2,06
|
|EREGL
|19,51
|676.347.706
|% -2,45
|
|ASELS
|16,39
|564.960.384
|% -3,42
|
|AKBNK
|5,71
|536.047.566
|% 2,33
|
|BIMAS
|62,50
|527.896.760
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,62
|402.264.896
|% 0,77
|
|GARAN
|9,43
|1.291.854.779
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,97
|239.563.493
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,71
|536.047.566
|% 2,33
|
|GLYHO
|1,93
|110.157.402
|% 1,05
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5347
|9,5385
|% 0,03
|
|Euro
|11,0712
|11,0795
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,9997
|13,0649
|% -0,70
|
|Frank
|10,3145
|10,3767
|% -0,16
|
|Riyal
|2,5260
|2,5387
|% -0,38
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,43
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|3.600
|3.654
|-11,00
|
|Tam
|3.583
|3.673
|-7,74
|
|Yarım
|1.732
|1.777
|-3,75
|
|Çeyrek
|869
|888
|-1,87
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|-0,88
|