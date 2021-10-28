***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2021 09:56
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 27.10.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973134
BIST
10:371.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.520
En Düşük
1.517
10:379,5791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0990
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5791
En Düşük
9,4668
10:3711,1220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0949
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1220
En Düşük
11,0056
10:37554,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,72
|Açılış
|: 554,69
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
555,07
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler10:37
|SELVA
|10,91
|28.606.230
|% 9,98
|
|ZRGYO
|2,00
|15.009.485
|% 9,89
|
|HEDEF
|3,12
|7.645.070
|% 9,86
|
|GOZDE
|6,69
|158.691.101
|% 9,85
|
|ATATP
|43,30
|24.543.084
|% 9,34
|
|GOODY
|8,08
|24.576.581
|% -5,39
|
|KTSKR
|31,94
|40.701.382
|% -4,03
|
|DYOBY
|9,80
|8.504.660
|% -3,92
|
|TURSG
|4,91
|41.931.827
|% -3,91
|
|TIRE
|8,87
|9.199.236
|% -3,59
|
|GARAN
|9,57
|599.980.394
|% 0,10
|
|SISE
|8,63
|218.272.655
|% -1,71
|
|EREGL
|19,84
|181.020.506
|% 0,35
|
|TSPOR
|5,58
|176.546.092
|% 6,49
|
|GOZDE
|6,69
|158.691.101
|% 9,85
|
|GARAN
|9,57
|599.980.394
|% 0,10
|
|TSPOR
|5,58
|176.546.092
|% 6,49
|
|YKBNK
|2,65
|71.992.442
|% -0,38
|
|SISE
|8,63
|218.272.655
|% -1,71
|
|GOZDE
|6,69
|158.691.101
|% 9,85
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5705
|9,5791
|% 1,04
|
|Euro
|11,1134
|11,1220
|% 0,86
|
|Sterlin
|13,1325
|13,1983
|% 1,09
|
|Frank
|10,3858
|10,4484
|% 0,94
|
|Riyal
|2,5432
|2,5559
|% 0,88
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|6,23
|
|Altın Gr.
|555
|555
|6,72
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,08
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|-0,89
|