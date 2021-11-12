***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2021 13:43
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 11.11.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977341
BIST
16:011.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,31
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
16:019,9609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0576
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
16:0111,4056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0552
|Açılış
|: 11,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
16:01592,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,88
|Açılış
|: 592,38
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler16:01
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|35.384.062
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.831.361
|% 9,91
|
|DOAS
|45,26
|258.773.182
|% 9,01
|
|BERA
|10,30
|238.502.207
|% 8,42
|
|KZBGY
|32,02
|41.764.017
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.721.782
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.644.596
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,42
|89.840.800
|% -6,20
|
|PETKM
|7,56
|2.485.046.972
|% -1,18
|
|THYAO
|17,78
|1.261.098.003
|% 0,34
|
|GARAN
|10,65
|1.164.993.557
|% 0,47
|
|KRDMD
|7,45
|628.659.702
|% 0,40
|
|KOZAL
|113,80
|549.561.308
|% 0,09
|
|ADESE
|1,22
|432.644.596
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.485.046.972
|% -1,18
|
|ODAS
|1,55
|471.752.136
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,09
|435.559.765
|% 0,32
|
|GARAN
|10,65
|1.164.993.557
|% 0,47
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9529
|9,9609
|% 0,58
|
|Euro
|11,3985
|11,4056
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,2721
|13,3387
|% 0,56
|
|Frank
|10,7220
|10,7865
|% 0,17
|
|Riyal
|2,6419
|2,6551
|% 0,33
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-6,95
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.899
|3.997
|-14,04
|
|Yarım
|1.885
|1.934
|-6,80
|
|Çeyrek
|945
|967
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,46
|81,46
|-1,41
|