***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2021 13:38
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 12.11.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977707
BIST
17:501.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 64,98
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:5010,0564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0568
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0603
En Düşük
9,9378
17:5011,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0468
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:50601,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,48
|Açılış
|: 601,45
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:50
|GARFA
|13,80
|7.473.651
|% 9,96
|
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.422.722
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|171.938.048
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.444.807
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.978.268
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|661.080.641
|% -9,84
|
|OYLUM
|8,86
|42.130.056
|% -8,94
|
|VAKFN
|5,85
|145.515.260
|% -8,31
|
|BASGZ
|14,29
|784.128.333
|% -8,22
|
|THYAO
|17,67
|3.460.603.435
|% -0,84
|
|PETKM
|7,95
|2.070.368.652
|% 3,92
|
|KRDMD
|7,72
|1.425.686.871
|% 2,80
|
|SISE
|9,92
|1.333.761.736
|% 3,77
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.422.722
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.080.641
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|598.866.706
|% 7,83
|
|TSKB
|1,71
|811.216.450
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,39
|943.374.813
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,17
|604.868.950
|% 5,34
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0469
|10,0564
|% 0,57
|
|Euro
|11,4892
|11,4993
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,4569
|13,5244
|% 0,57
|
|Frank
|10,8795
|10,9450
|% 0,57
|
|Riyal
|2,6723
|2,6857
|% 0,53
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-7,25
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,97
|80,97
|-1,20
|