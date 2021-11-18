***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2021 10:58
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 17.11.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978436
BIST
11:071.717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,30
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.718
En Düşük
1.708
11:0710,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1270
|Açılış
|: 10,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9678
En Düşük
10,6090
11:0712,2109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1673
|Açılış
|: 12,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4330
En Düşük
12,0127
11:07644,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 6,40
|Açılış
|: 644,11
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler11:07
|TETMT
|190,50
|5.234.383
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|15.592.462
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|PRKAB
|44,48
|92.078.249
|% 9,29
|
|ZRGYO
|2,51
|63.044.808
|% 7,26
|
|GMTAS
|2,39
|5.291.386
|% -8,43
|
|BASGZ
|16,25
|266.918.839
|% -5,69
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|ELITE
|17,67
|21.243.949
|% -4,38
|
|BASCM
|8,65
|17.611
|% -3,78
|
|PETKM
|7,73
|452.869.400
|% 0,26
|
|YKBNK
|3,43
|372.098.871
|% 1,78
|
|GARAN
|11,95
|297.555.377
|% 0,42
|
|THYAO
|17,93
|283.924.688
|% -0,33
|
|BASGZ
|16,25
|266.918.839
|% -5,69
|
|YKBNK
|3,43
|372.098.871
|% 1,78
|
|ADESE
|1,07
|79.058.591
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|126.731.720
|% -0,92
|
|PETKM
|7,73
|452.869.400
|% 0,26
|
|KRDMD
|7,69
|232.808.315
|% 0,00
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7520
|10,7597
|% 1,19
|
|Euro
|12,1946
|12,2109
|% 1,39
|
|Sterlin
|14,4461
|14,5185
|% 1,08
|
|Frank
|11,5071
|11,5764
|% 0,90
|
|Riyal
|2,8508
|2,8651
|% 0,95
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|0,75
|
|Altın Gr.
|644
|644
|6,40
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,66
|8,67
|0,10
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|-0,69
|