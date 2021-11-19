***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2021 10:23
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 18.11.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978618
BIST
11:391.747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:3911,0084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0276
|Açılış
|: 10,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:3912,4750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0896
|Açılış
|: 12,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:39653,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -6,58
|Açılış
|: 653,92
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:39
|TETMT
|209,50
|8.693.099
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|57.904.552
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.184.022
|% 9,95
|
|RALYH
|11,09
|36.404.059
|% 9,91
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|92.714.284
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,39
|188.679.966
|% -7,22
|
|GMTAS
|2,25
|3.012.327
|% -4,26
|
|ULAS
|3,76
|904.678
|% -4,08
|
|KRDMD
|8,16
|851.663.036
|% 4,08
|
|GARAN
|12,26
|649.074.501
|% 0,16
|
|SISE
|11,17
|536.149.260
|% 0,54
|
|YKBNK
|3,60
|418.667.764
|% 0,00
|
|THYAO
|18,01
|417.831.038
|% 0,06
|
|YKBNK
|3,60
|418.667.764
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,16
|851.663.036
|% 4,08
|
|TSKB
|1,58
|97.989.458
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,02
|184.077.184
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,18
|126.053.136
|% 1,40
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9998
|11,0084
|% -0,25
|
|Euro
|12,4606
|12,4750
|% -0,71
|
|Sterlin
|14,7205
|14,7943
|% -0,93
|
|Frank
|11,7583
|11,8292
|% -1,05
|
|Riyal
|2,9106
|2,9252
|% -0,81
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-6,17
|
|Altın Gr.
|652
|652
|-8,31
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,72
|8,73
|-0,08
|
|B. Petrol
|82,00
|82,00
|0,76
|