***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2021 10:10
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 24.11.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979567
BIST
10:091.824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 12,12
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.825
En Düşük
1.816
10:0912,1778
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,2902
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
10:0913,6779
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,3482
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
10:09698,54
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 15,01
|Açılış
|: 698,54
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler10:09
|TUCLK
|17,60
|15.207.095
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|211.276
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|239.086
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|8.832.071
|% 9,99
|
|DOBUR
|264,50
|5.666.913
|% 9,98
|
|DITAS
|25,02
|2.326.256
|% -8,82
|
|CMENT
|25,80
|18.060
|% -7,19
|
|KZBGY
|31,94
|5.747.189
|% -5,39
|
|TSPOR
|7,81
|67.658.344
|% -4,99
|
|SRVGY
|89,80
|5.005.849
|% -4,72
|
|SASA
|40,46
|279.746.563
|% 5,25
|
|ASELS
|21,36
|120.162.797
|% 1,71
|
|GARAN
|11,85
|104.355.196
|% 0,17
|
|PETKM
|8,01
|101.665.855
|% 0,88
|
|THYAO
|18,83
|91.035.258
|% -0,74
|
|ODAS
|1,62
|74.836.800
|% 1,89
|
|PETKM
|8,01
|101.665.855
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,47
|42.616.065
|% 0,00
|
|TSKB
|1,54
|14.666.377
|% 1,32
|
|KRDMD
|8,72
|77.717.136
|% -0,68
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1662
|12,1778
|% 2,44
|
|Euro
|13,6566
|13,6779
|% 2,61
|
|Sterlin
|16,1163
|16,1971
|% 2,00
|
|Frank
|12,9296
|13,0075
|% 1,98
|
|Riyal
|3,2188
|3,2349
|% 1,88
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|5,78
|
|Altın Gr.
|698
|698
|14,32
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,21
|9,22
|0,22
|
|B. Petrol
|82,12
|82,12
|-0,13
|