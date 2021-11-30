***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 11:45
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 29.11.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980231
BIST
13:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
13:0512,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1638
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,0213
En Düşük
12,6998
13:0514,7609
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,2920
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,7995
En Düşük
14,2915
13:05750,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 15,76
|Açılış
|: 750,75
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
752,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler13:03
|SONME
|31,02
|2.753.267
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|674.200
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|11.775.459
|% 9,99
|
|OZBAL
|25,54
|78.794.449
|% 9,99
|
|UZERB
|40,78
|1.314.584
|% 9,98
|
|YBTAS
|9.685,50
|126.988
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,10
|12.430.849
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|475.844
|% -9,97
|
|MEPET
|2,46
|13.361.029
|% -9,56
|
|FENER
|31,70
|106.333.489
|% -7,96
|
|KOZAL
|129,70
|1.438.266.108
|% 7,55
|
|ASELS
|22,36
|1.433.837.902
|% -1,67
|
|GARAN
|11,51
|1.119.597.574
|% 0,96
|
|SASA
|42,80
|980.040.263
|% -0,37
|
|THYAO
|17,02
|739.243.631
|% -1,73
|
|YKBNK
|3,21
|473.976.607
|% 1,26
|
|AKBNK
|6,57
|637.430.759
|% -0,45
|
|GARAN
|11,51
|1.119.597.574
|% 0,96
|
|TSKB
|1,50
|142.984.945
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,26
|202.524.348
|% 0,00
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9734
|12,9798
|% 1,28
|
|Euro
|14,7440
|14,7641
|% 2,04
|
|Sterlin
|17,2969
|17,3837
|% 1,77
|
|Frank
|14,0845
|14,1693
|% 1,93
|
|Riyal
|3,4503
|3,4676
|% 1,32
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|12,83
|
|Altın Gr.
|751
|751
|15,76
|
|Cumhuriyet
|4.958
|5.032
|127,00
|
|Tam
|4.933
|5.059
|126,27
|
|Yarım
|2.384
|2.447
|61,08
|
|Çeyrek
|1.196
|1.224
|30,54
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,94
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,56
|9,57
|0,15
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|-1,78
|