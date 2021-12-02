***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2021 10:02
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 01.12.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980620
BIST
10:011.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,14
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.871
En Düşük
1.864
10:0113,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0833
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
10:0115,2164
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1524
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,3540
En Düşük
14,9048
10:01763,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,03
|Açılış
|: 763,36
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler10:01
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|1.024.870
|% 10,00
|
|PRKAB
|77,55
|78.531.008
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|1.414.253
|% 10,00
|
|SONME
|37,52
|970.005
|% 9,96
|
|UZERB
|36,00
|336.564
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|6.541.544
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|1.085.926
|% -9,98
|
|KUTPO
|106,80
|4.747.046
|% -8,33
|
|COSMO
|9,60
|87.629
|% -4,00
|
|THYAO
|18,41
|3.504.335.292
|% 0,00
|
|TOASO
|87,60
|494.211.088
|% 0,00
|
|TSKB
|1,50
|392.354.623
|% 0,67
|
|TKNSA
|7,43
|279.399.117
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,94
|272.457.629
|% 0,00
|
|TSKB
|1,50
|392.354.623
|% 0,67
|
|THYAO
|18,41
|3.504.335.292
|% 0,00
|
|TKNSA
|7,43
|279.399.117
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,94
|272.457.629
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,63
|173.740.664
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3843
|13,3902
|% 0,63
|
|Euro
|15,1446
|15,2164
|% 1,01
|
|Sterlin
|17,6919
|17,7806
|% 0,50
|
|Frank
|14,4446
|14,5316
|% 0,31
|
|Riyal
|3,5486
|3,5664
|% 0,33
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,15
|
|Altın Gr.
|764
|764
|2,43
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,63
|9,64
|0,12
|
|B. Petrol
|69,91
|69,91
|1,04
|