***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2021 10:52
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 10.12.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamad
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982849
BIST
11:362.138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 36,50
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.153
En Düşük
2.124
11:3614,2010
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,3684
|Açılış
|: 14,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,2941
En Düşük
13,7980
11:3616,0323
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,4151
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,1386
En Düşük
15,5796
11:36812,33
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 17,49
|Açılış
|: 812,33
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
821,78
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler11:36
|SONME
|41,38
|707.681
|% 9,99
|
|NIBAS
|15,21
|22.394.989
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,60
|3.409.399
|% 9,98
|
|ORCAY
|23,46
|56.234.950
|% 9,93
|
|EUHOL
|2,38
|15.093.068
|% 9,68
|
|MMCAS
|3,55
|2.309.115
|% -9,90
|
|RALYH
|13,63
|926.077
|% -9,01
|
|RNPOL
|13,17
|190.403.934
|% -8,03
|
|FENER
|31,96
|94.761.642
|% -7,90
|
|ISBIR
|56,40
|440.710
|% -7,77
|
|GARAN
|12,07
|2.080.816.096
|% 1,26
|
|PETKM
|10,07
|1.631.323.240
|% 1,31
|
|THYAO
|22,78
|950.116.564
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,88
|882.561.595
|% 4,02
|
|KRDMD
|11,64
|847.093.685
|% 1,57
|
|YKBNK
|3,88
|882.561.595
|% 4,02
|
|GARAN
|12,07
|2.080.816.096
|% 1,26
|
|PETKM
|10,07
|1.631.323.240
|% 1,31
|
|TSKB
|1,69
|248.172.116
|% 2,42
|
|SKBNK
|1,26
|140.935.102
|% 2,44
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1915
|14,2010
|% 2,66
|
|Euro
|16,0161
|16,0323
|% 2,66
|
|Sterlin
|18,6583
|18,7518
|% 2,41
|
|Frank
|15,2944
|15,3866
|% 2,41
|
|Riyal
|3,7660
|3,7849
|% 2,45
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,31
|
|Altın Gr.
|812
|812
|17,41
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|77,00
|
|Tam
|5.370
|5.506
|12,60
|
|Yarım
|2.595
|2.663
|6,10
|
|Çeyrek
|1.302
|1.332
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,20
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|0,38
|