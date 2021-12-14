***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2021 10:47
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 13.12.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamad
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983054
BIST
18:002.164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,26
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0014,8115
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,4152
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8300
En Düşük
14,3636
18:0016,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,4708
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7240
En Düşük
16,1749
18:00840,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 21,16
|Açılış
|: 840,78
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CEOEM
|14,96
|65.070.621
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.136.677
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.368.247
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.315.770
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|19.893.571
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.255.451
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|MIATK
|34,30
|471.464.404
|% -7,94
|
|THYAO
|23,50
|4.906.329.414
|% 4,07
|
|GARAN
|12,03
|4.099.702.101
|% -1,07
|
|KRDMD
|11,59
|3.412.360.967
|% -0,86
|
|SISE
|16,13
|2.784.566.663
|% -2,77
|
|YKBNK
|3,85
|2.179.114.799
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,62
|1.604.594.825
|% -2,60
|
|YKBNK
|3,85
|2.179.114.799
|% -1,28
|
|TSKB
|1,63
|933.306.082
|% -4,12
|
|SKBNK
|1,23
|499.226.581
|% -2,38
|
|GARAN
|12,03
|4.099.702.101
|% -1,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7955
|14,8115
|% 2,88
|
|Euro
|16,6603
|16,6834
|% 2,90
|
|Sterlin
|19,4841
|19,5818
|% 2,67
|
|Frank
|15,9005
|15,9963
|% 2,53
|
|Riyal
|3,9288
|3,9485
|% 2,70
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,34
|
|Altın Gr.
|839
|839
|19,69
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,69
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,29
|0,12
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-0,79
|