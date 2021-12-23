***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2021 09:30
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 22.12.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985590
BIST
18:051.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.896
En Düşük
1.784
18:0511,9533
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -0,2366
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,2516
En Düşük
11,6755
18:0513,6079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -0,2322
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,6486
En Düşük
13,2569
18:05692,19
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -15,60
|Açılış
|: 692,19
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
678,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|17,70
|4.042.013
|% 0,00
|
|ADEL
|25,22
|5.542.993
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|33.087.387
|% 0,00
|
|AGHOL
|36,00
|33.327.311
|% 0,00
|
|AGESA
|19,68
|4.551.084
|% 0,00
|
|ACSEL
|17,70
|4.042.013
|% 0,00
|
|ADEL
|25,22
|5.542.993
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|33.087.387
|% 0,00
|
|AGHOL
|36,00
|33.327.311
|% 0,00
|
|AGESA
|19,68
|4.551.084
|% 0,00
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% 0,00
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% 0,00
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 0,00
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% 0,00
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9365
|11,9607
|% -1,88
|
|Euro
|13,5498
|13,6053
|% -1,70
|
|Sterlin
|15,8764
|15,9560
|% -2,32
|
|Frank
|12,9243
|13,0021
|% -2,23
|
|Riyal
|3,1671
|3,1830
|% -2,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,55
|
|Altın Gr.
|693
|693
|-15,00
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,75
|8,77
|-0,19
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem