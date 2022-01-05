***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2022 11:49
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mevcut eşik değerini Kurul Karar Organı i.SPK.48.3.b(10/12/2020 tarihli ve 76/1519 s.k) sayılı ilke Kararı uyarınca menkul kıymet yatırım ortaklıklarının karşılaştırma ölçütleri/eşik değerleri VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kollektif Yatırım Kuruluşları'nın Performans Sunumuna ,Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşları'nın Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 8.maddesi hükümleri çerçevesinde SPK'dan izin alınarak uygulamaya giriş tarihinden itibaren en az 10 iş günü içerisinde Kamuya Aydınlatma Platformunda yatırımcılara duyurulması kapsamında eşik değeri "BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi + %1 " iken 01.01.2022 tarihinden itibaren "BİST TLREF Endeksi" şeklinde değiştirilmesi uygun bulunmuştur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988883
BIST
13:091.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
13:0913,4549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0474
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
13:0915,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0768
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
13:09786,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,62
|Açılış
|: 786,14
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler13:07
|BALAT
|9,57
|1.373.295
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.247.548
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.395.654
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,02
|21.013.539
|% 9,78
|
|EKIZ
|7,31
|539.478
|% 8,94
|
|ELITE
|24,48
|35.008.114
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|30.324.145
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,79
|34.890.563
|% -7,79
|
|MARKA
|4,20
|2.305.130
|% -6,67
|
|CRFSA
|43,50
|83.135.909
|% -5,88
|
|THYAO
|23,08
|1.188.657.764
|% 1,23
|
|GARAN
|11,44
|777.397.469
|% 0,09
|
|EREGL
|29,94
|772.356.562
|% -0,93
|
|PETKM
|8,37
|549.264.728
|% 2,20
|
|TSPOR
|7,39
|491.206.585
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,24
|176.876.863
|% -0,88
|
|YKBNK
|3,42
|258.544.712
|% -0,29
|
|GARAN
|11,44
|777.397.469
|% 0,09
|
|PETKM
|8,37
|549.264.728
|% 2,20
|
|TSPOR
|7,39
|491.206.585
|% 0,96
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4419
|13,4592
|% 0,39
|
|Euro
|15,2009
|15,2442
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,1383
|18,2292
|% 0,32
|
|Frank
|14,6267
|14,7148
|% 0,39
|
|Riyal
|3,5677
|3,5856
|% 0,26
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,30
|
|Altın Gr.
|786
|786
|3,54
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|50,00
|
|Tam
|5.193
|5.329
|46,52
|
|Yarım
|2.510
|2.578
|22,50
|
|Çeyrek
|1.259
|1.289
|11,25
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|0,03
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|-0,03
|