***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mevcut eşik değerini Kurul Karar Organı i.SPK.48.3.b(10/12/2020 tarihli ve 76/1519 s.k) sayılı ilke Kararı uyarınca menkul kıymet yatırım ortaklıklarının karşılaştırma ölçütleri/eşik değerleri VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kollektif Yatırım Kuruluşları'nın Performans Sunumuna ,Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşları'nın Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 8.maddesi hükümleri çerçevesinde SPK'dan izin alınarak uygulamaya giriş tarihinden itibaren en az 10 iş günü içerisinde Kamuya Aydınlatma Platformunda yatırımcılara duyurulması kapsamında eşik değeri "BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi + %1 " iken 01.01.2022 tarihinden itibaren "BİST TLREF Endeksi" şeklinde değiştirilmesi uygun bulunmuştur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988883BIST