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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2022 11:49
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin mevcut eşik değerini Kurul Karar Organı  i.SPK.48.3.b(10/12/2020 tarihli ve 76/1519 s.k) sayılı ilke Kararı uyarınca menkul kıymet yatırım ortaklıklarının karşılaştırma ölçütleri/eşik değerleri VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kollektif Yatırım Kuruluşları'nın  Performans Sunumuna ,Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşları'nın Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 8.maddesi hükümleri çerçevesinde SPK'dan izin alınarak uygulamaya giriş tarihinden itibaren en az 10 iş günü içerisinde Kamuya Aydınlatma Platformunda yatırımcılara duyurulması kapsamında  eşik değeri    "BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi + %1 "  iken  01.01.2022 tarihinden itibaren "BİST TLREF Endeksi" şeklinde değiştirilmesi uygun bulunmuştur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988883


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 9,57 1.373.295 % 10,00  
UZERB 42,34 1.247.548 % 9,97  
DOBUR 93,80 3.395.654 % 9,96  
HURGZ 2,02 21.013.539 % 9,78  
EKIZ 7,31 539.478 % 8,94  
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Dolar 13,4419 13,4592 % 0,39  
Euro 15,2009 15,2442 % 0,61  
Sterlin 18,1383 18,2292 % 0,32  
Frank 14,6267 14,7148 % 0,39  
Riyal 3,5677 3,5856 % 0,26  
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13:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.820 4,30  
Altın Gr. 786 786 3,54  
Cumhuriyet 5.221 5.299 50,00  
Tam 5.193 5.329 46,52  
Yarım 2.510 2.578 22,50  
Çeyrek 1.259 1.289 11,25  
Gümüş.Ons 23,05 23,09 0,01  
Gümüş Gr. 9,96 9,98 0,03  
B. Petrol 79,97 79,97 -0,03  
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