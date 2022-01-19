***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2022 09:40
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 18.01.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995115
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
0
En Düşük
0
17:3213,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0714
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6148
En Düşük
13,4653
17:3215,4250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1078
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4378
En Düşük
15,3043
17:32791,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,27
|Açılış
|: 791,74
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
793,61
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BASCM
|12,25
|435.916
|% 176,55
|
|AYES
|24,22
|93.719
|% 0,00
|
|FRIGO
|3,57
|62.760.266
|% 0,00
|
|HEKTS
|14,35
|159.079.595
|% 0,00
|
|GRNYO
|2,42
|493.306
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|35.191.345
|% 0,00
|
|AKSUE
|25,88
|10.686.973
|% 0,00
|
|ATATP
|80,00
|164.783.396
|% 0,00
|
|ARASE
|83,20
|11.725.224
|% 0,00
|
|ASELS
|22,80
|888.480.199
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% 0,00
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6006
|13,6032
|% 0,55
|
|Euro
|15,4186
|15,4381
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,4294
|18,5218
|% 0,51
|
|Frank
|14,7699
|14,8589
|% 0,52
|
|Riyal
|3,6095
|3,6276
|% 0,36
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|0,13
|
|Altın Gr.
|792
|792
|2,79
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,28
|0,06
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|0,55
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
-
17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK