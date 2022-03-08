***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.03.2022 tarihli 2022-03 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli olarak görev yapmakta olan Sayın Kağan Hacıhimmetoğlu'nun görevinden ayrılması sebebiyle, karar tarihi itibariyle Sayın Nagehan Avcı'nın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008510BIST