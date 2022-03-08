***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2022 19:20
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.03.2022 tarihli 2022-03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli olarak görev yapmakta olan Sayın Kağan Hacıhimmetoğlu'nun görevinden ayrılması sebebiyle, karar tarihi itibariyle Sayın Nagehan Avcı'nın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008510
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,5104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1382
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
18:0515,8281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1821
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
18:05959,82
En Yüksek
|Değişim
|: 4,03%
|| 37,17
|Açılış
|: 960,84
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
969,57
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|25,52
|401.450.900
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.614
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|25.806.735
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.749.661
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.255.997
|% 9,94
|
|EDIP
|3,56
|7.356.226
|% -7,53
|
|EKIZ
|6,60
|1.266.755
|% -7,43
|
|KRTEK
|11,00
|20.642.905
|% -6,94
|
|SANEL
|7,65
|6.109.339
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|44.287.620
|% -6,08
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% -2,32
|
|ASELS
|25,92
|2.676.082.096
|% 6,67
|
|EREGL
|34,44
|2.636.991.154
|% -0,40
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|336.739.825
|% 5,19
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5010
|14,5104
|% 0,96
|
|Euro
|15,7886
|15,8281
|% 1,16
|
|Sterlin
|18,9321
|19,0270
|% 0,79
|
|Frank
|15,5246
|15,6181
|% 0,40
|
|Riyal
|3,8537
|3,8731
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.056
|2.056
|58,74
|
|Altın Gr.
|961
|962
|39,03
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,66
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,67
|
|B. Petrol
|132
|132
|8,76
|
Seans Raporu
18:05
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