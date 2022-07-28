***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2022 09:37
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 27.07.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048420
BIST
18:102.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
0
En Düşük
0
18:1017,9185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9194
En Düşük
17,8370
18:1018,3704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,4043
En Düşük
18,2082
18:101.002,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.002,23
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.002,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:10
|SUMAS
|72,95
|193.389
|% 4,36
|
|EGEPO
|11,48
|14.893.080
|% 1,68
|
|TBORG
|24,90
|2.074.061
|% 1,63
|
|UNLU
|5,72
|15.545.769
|% 1,60
|
|BAGFS
|18,18
|55.859.850
|% 1,28
|
|YESIL
|1,46
|2.863.860
|% 0,00
|
|ULKER
|14,74
|43.119.913
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,16
|3.167.550
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,21
|33.400.531
|% 0,00
|
|METRO
|0,98
|6.834.899
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 0,00
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9135
|17,9185
|% 0,22
|
|Euro
|18,3355
|18,3704
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,7135
|21,8224
|% 0,19
|
|Frank
|18,5843
|18,6962
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7530
|4,7768
|% 0,14
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|6,91
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|4,86
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.729
|6.806
|15,00
|
|Yarım
|3.279
|3.327
|7,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.663
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,37
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,40
|