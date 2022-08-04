***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 16:57
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 03.08.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051917
BIST
16:492.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 43,14
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:4917,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:4918,3115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0694
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:491.027,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.027,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:47
|DARDL
|4,29
|269.938.208
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|59.935.086
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|532.712.001
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.966.654
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.089.444
|% 9,96
|
|KZBGY
|46,58
|134.758.531
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|87.545.885
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|78.760.522
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,60
|4.135.256.863
|% 1,09
|
|HEKTS
|38,50
|2.447.963.181
|% 8,39
|
|SISE
|23,72
|1.792.764.627
|% 1,89
|
|KARSN
|7,49
|1.393.812.593
|% 5,94
|
|SASA
|50,85
|1.177.418.979
|% 2,03
|
|TSKB
|2,92
|835.748.685
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,24
|810.211.907
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,04
|1.105.352.222
|% 2,44
|
|KARSN
|7,49
|1.393.812.593
|% 5,94
|
|ZOREN
|2,40
|378.522.661
|% 4,80
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9391
|17,9548
|% 0,15
|
|Euro
|18,2980
|18,3198
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,6807
|21,7894
|% -0,13
|
|Frank
|18,6472
|18,7596
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7652
|4,7891
|% 0,27
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|14,78
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|8,32
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|59,00
|
|Tam
|6.876
|6.924
|21,00
|
|Yarım
|3.351
|3.385
|10,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.692
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,39
|95,39
|-1,39
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02KRPLS
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 316, 689 adet işlem
-
17:00SEKFK
Yüzde 5.74 oranında artışla 6.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 057, 932 adet işlem
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 36 artarak (% 1.53 ) 2, 406
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, SKBNK, EMNIS, KLMSN, BIZIM, BEYAZ, OBASE, TMSN, CEMTS, DURDO
-
16:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO