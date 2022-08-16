***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2022 10:26
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 15.08.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055735
BIST
10:462.873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 15,53
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.882
En Düşük
2.862
10:4617,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9372
10:4618,2570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2062
10:461.026,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.026,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler10:46
|TRCAS
|12,78
|12.152.208
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|871.977
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|2.172.878
|% 9,93
|
|CMBTN
|264,00
|28.213.554
|% 9,86
|
|BRKO
|1,95
|703.511
|% 9,55
|
|GZNMI
|56,60
|41.421.870
|% -9,94
|
|ANGEN
|35,16
|91.809.118
|% -7,96
|
|ATEKS
|44,80
|8.840.798
|% -7,02
|
|BARMA
|40,52
|200.152.769
|% -6,03
|
|YBTAS
|30.111,10
|60.222
|% -5,01
|
|THYAO
|64,25
|1.926.673.133
|% 1,02
|
|TUPRS
|297,20
|1.285.749.838
|% 3,37
|
|KCHOL
|41,78
|391.575.984
|% 3,01
|
|SISE
|23,50
|382.325.951
|% -0,84
|
|AKBNK
|10,34
|340.824.083
|% 1,17
|
|ZOREN
|2,73
|209.312.681
|% 3,41
|
|HLGYO
|2,86
|210.899.427
|% 2,51
|
|EKGYO
|3,54
|251.057.223
|% 0,57
|
|YKBNK
|5,52
|318.166.503
|% 0,73
|
|ODAS
|4,29
|240.641.721
|% -3,38
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9608
|17,9664
|% 0,05
|
|Euro
|18,2457
|18,2570
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,5469
|21,6549
|% -0,19
|
|Frank
|18,8721
|18,9858
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7687
|4,7926
|% -0,01
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,61
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.889
|6.944
|-12,00
|
|Yarım
|3.357
|3.395
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|-0,82
|