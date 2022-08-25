***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 14:30
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 24.08.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058305
BIST
17:553.139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 78,38
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
17:5518,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
17:5518,1557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0639
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
17:551.025,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.025,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler17:55
|SNGYO
|4,18
|88.433.712
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.618.894
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.522.137.280
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,89
|444.980.478
|% -7,39
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|OBASE
|16,35
|209.921.189
|% -6,14
|
|ISCTR
|8,03
|7.906.781.162
|% 6,64
|
|THYAO
|69,90
|6.595.933.578
|% 1,82
|
|YKBNK
|6,60
|5.106.475.497
|% 9,27
|
|AKBNK
|12,11
|5.011.717.845
|% 9,39
|
|GARAN
|25,76
|3.234.157.569
|% 9,99
|
|ISCTR
|8,03
|7.906.781.162
|% 6,64
|
|YKBNK
|6,60
|5.106.475.497
|% 9,27
|
|EKGYO
|3,85
|2.462.844.754
|% 1,32
|
|AKBNK
|12,11
|5.011.717.845
|% 9,39
|
|DOHOL
|5,36
|1.629.926.854
|% 8,72
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1635
|18,1705
|% 0,16
|
|Euro
|18,1294
|18,1557
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,4523
|21,5599
|% 0,58
|
|Frank
|18,7912
|18,9044
|% 0,54
|
|Riyal
|4,8215
|4,8457
|% 0,20
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|4,36
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,44
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.864
|6.919
|4,00
|
|Yarım
|3.345
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,08
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem