***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2022 15:13
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 25.08.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058556
BIST
15:103.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 22,12
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
15:1018,1886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
15:1018,2110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0754
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2323
En Düşük
18,0904
15:101.019,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,51
|Açılış
|: 1.019,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,24
BIST En Aktif Hisseler15:10
|VAKBN
|6,05
|205.226.200
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.178.915.109
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.216.256
|% 9,99
|
|COSMO
|32,20
|4.595.918
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.566.436
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|73.852.911
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|11.198.388
|% -9,93
|
|CMENT
|52,70
|666.614
|% -9,06
|
|ISCTR
|7,92
|4.366.423.042
|% 1,02
|
|AKBNK
|12,05
|4.305.637.564
|% 0,58
|
|YKBNK
|6,75
|3.850.624.549
|% 2,90
|
|GARAN
|26,02
|3.559.778.824
|% 1,01
|
|ASELS
|27,36
|3.518.874.215
|% 4,43
|
|EKGYO
|4,00
|2.818.870.425
|% 4,17
|
|YKBNK
|6,75
|3.850.624.549
|% 2,90
|
|ISCTR
|7,92
|4.366.423.042
|% 1,02
|
|AKBNK
|12,05
|4.305.637.564
|% 0,58
|
|ZOREN
|2,98
|789.221.476
|% 4,20
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1732
|18,1886
|% 0,14
|
|Euro
|18,2012
|18,2110
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,4363
|21,5438
|% -0,00
|
|Frank
|18,7807
|18,8939
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8255
|4,8497
|% 0,09
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-12,75
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,34
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.890
|-33,00
|
|Tam
|6.825
|6.873
|-58,00
|
|Yarım
|3.326
|3.360
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,41
|