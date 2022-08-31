***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2022 14:52
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 29.08.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059080
BIST
16:123.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 27,47
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.194
En Düşük
3.160
16:1218,2026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
16:1218,2013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0092
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
16:121.001,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,73
|Açılış
|: 1.001,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler16:12
|EGGUB
|279,40
|90.748.906
|% 10,00
|
|KONTR
|234,50
|405.002.863
|% 9,99
|
|SMRTG
|37,44
|53.614.197
|% 9,99
|
|ESEN
|42,72
|184.458.879
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|3.694.075
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|2.373.096
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|PAMEL
|129,00
|13.942.343
|% -6,52
|
|FLAP
|7,07
|123.247.749
|% -6,48
|
|THYAO
|72,35
|4.805.699.561
|% 2,70
|
|PETKM
|13,79
|3.632.550.556
|% 2,53
|
|GARAN
|23,72
|3.256.034.897
|% -2,06
|
|YKBNK
|7,16
|2.932.066.993
|% 4,37
|
|HALKB
|8,60
|2.564.895.622
|% 9,69
|
|EKGYO
|4,07
|2.004.075.476
|% 0,99
|
|YKBNK
|7,16
|2.932.066.993
|% 4,37
|
|HALKB
|8,60
|2.564.895.622
|% 9,69
|
|PETKM
|13,79
|3.632.550.556
|% 2,53
|
|ALBRK
|2,58
|631.249.551
|% 0,78
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1753
|18,2026
|% 0,01
|
|Euro
|18,1919
|18,2013
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,0923
|21,1981
|% -0,06
|
|Frank
|18,5166
|18,6282
|% -0,27
|
|Riyal
|4,8241
|4,8483
|% 0,07
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-12,24
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|6.691
|6.792
|-71,00
|
|Tam
|6.721
|6.774
|-58,00
|
|Yarım
|3.275
|3.312
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.655
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|-0,19
|
|B. Petrol
|96,56
|96,56
|-1,28
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27KOZAL
Yüzde 4.03 oranında artışla 160.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 518, 664 adet işlem
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 73 artarak (% 0.74 ) 3, 487
-
16:26XU100
Endeks 3, 193 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 49, 237.00 milyon TL de
-
16:26ICBCT
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 946, 433 adet işlem
-
16:25MEGAP
Yüzde 5.44 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 415, 531 adet işlem