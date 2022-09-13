***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2022 09:37
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 12.09.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062503
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
0
En Düşük
0
18:0518,2380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2380
En Düşük
18,2119
18:0518,4987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0500
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5126
En Düşük
18,4317
18:051.011,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.010,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|48,72
|27.605.629
|% 0,00
|
|ADEL
|34,52
|16.155.102
|% 0,00
|
|AKCNS
|33,76
|342.169.152
|% 0,00
|
|AKGRT
|4,26
|70.754.274
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,16
|203.545.655
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,72
|27.605.629
|% 0,00
|
|ADEL
|34,52
|16.155.102
|% 0,00
|
|AKGRT
|4,26
|70.754.274
|% 0,00
|
|AKCNS
|33,76
|342.169.152
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,16
|203.545.655
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 0,00
|
|EREGL
|33,40
|7.253.767.781
|% 0,00
|
|THYAO
|74,95
|7.092.231.976
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,35
|5.996.232.719
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,78
|1.746.036.856
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2309
|18,2383
|% 0,13
|
|Euro
|18,4945
|18,5037
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,2933
|21,4001
|% 0,28
|
|Frank
|19,0909
|19,2059
|% 0,30
|
|Riyal
|4,8394
|4,8637
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-0,97
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.790
|6.852
|-4,00
|
|Yarım
|3.308
|3.348
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,18
|94,18
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
-
17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem