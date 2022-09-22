***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2022 10:57
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 21.09.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064634
BIST
11:343.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 42,97
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.292
En Düşük
3.237
11:3418,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0399
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
11:3418,2229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1939
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
11:34987,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,43
|Açılış
|: 987,95
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler11:32
|ULUSE
|130,60
|15.994.524
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|219.488.357
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.690.135
|% 9,76
|
|ULUFA
|7,88
|27.275.659
|% 9,60
|
|BAGFS
|23,80
|196.180.626
|% 8,87
|
|PINSU
|7,22
|17.398.796
|% -9,98
|
|SKBNK
|2,81
|312.153.853
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|5.343.290
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|22.252.620
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,35
|1.294.516.451
|% 0,86
|
|SISE
|27,54
|1.214.524.263
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,15
|802.855.666
|% 2,29
|
|SASA
|58,25
|750.781.718
|% 1,48
|
|AKBNK
|11,65
|688.620.236
|% 1,13
|
|EKGYO
|3,93
|614.399.331
|% 0,77
|
|ZOREN
|4,07
|597.748.912
|% 2,78
|
|YKBNK
|7,15
|802.855.666
|% 2,29
|
|SKBNK
|2,81
|312.153.853
|% -9,94
|
|AKBNK
|11,65
|688.620.236
|% 1,13
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3590
|18,3645
|% 0,20
|
|Euro
|18,2198
|18,2340
|% 1,14
|
|Sterlin
|20,7463
|20,8503
|% 0,73
|
|Frank
|18,7006
|18,8133
|% -1,01
|
|Riyal
|4,8658
|4,8902
|% 0,18
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|0,54
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,59
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.692
|6.767
|-29,00
|
|Yarım
|3.261
|3.308
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.655
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,70
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,06
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|1,23
|
Seans Raporu
11:32
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11:47
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11:47XU050
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11:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, ULUSE, CRDFA
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11:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, TSKB, SKBNK, PINSU
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11:47
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