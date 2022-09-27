***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2022 11:10
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 26.09.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065435
BIST
12:433.302
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 42,01
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.303
En Düşük
3.265
12:4318,4777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
12:4317,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0554
|Açılış
|: 17,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
12:43970,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,67
|Açılış
|: 970,67
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler12:41
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|135.265.099
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|96.154.776
|% 9,95
|
|KONTR
|57,75
|285.772.597
|% 9,27
|
|GRNYO
|4,98
|8.425.939
|% 7,79
|
|ISGYO
|8,19
|7.922.187
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|889.500
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|13.678.717
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,09
|798.202.719
|% -8,33
|
|ZOREN
|3,94
|624.692.289
|% -7,29
|
|THYAO
|71,05
|2.096.641.680
|% 2,38
|
|TSKB
|2,48
|1.863.526.863
|% -5,34
|
|SASA
|68,10
|1.801.151.431
|% 2,64
|
|YKBNK
|7,23
|1.436.212.581
|% 4,33
|
|GARAN
|19,54
|1.198.912.013
|% 1,40
|
|TSKB
|2,48
|1.863.526.863
|% -5,34
|
|SKBNK
|2,09
|798.202.719
|% -8,33
|
|EKGYO
|4,00
|852.600.943
|% 1,78
|
|YKBNK
|7,23
|1.436.212.581
|% 4,33
|
|ZOREN
|3,94
|624.692.289
|% -7,29
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4696
|18,4834
|% 0,04
|
|Euro
|17,7779
|17,7967
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,8707
|19,9704
|% 1,05
|
|Frank
|18,5940
|18,7060
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8986
|4,9232
|% 0,12
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.634
|11,17
|
|Altın Gr.
|970
|971
|7,67
|
|Cumhuriyet
|6.563
|6.662
|-47,00
|
|Tam
|6.595
|6.673
|-6,00
|
|Yarım
|3.209
|3.262
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.629
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,60
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,14
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|1,17
|