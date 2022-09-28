***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2022 10:06
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 27.09.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065588
BIST
11:263.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 15,33
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.282
En Düşük
3.242
11:2618,5058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0573
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5136
En Düşük
18,4132
11:2617,7209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0310
|Açılış
|: 17,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
11:26965,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 965,77
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ALKIM
|34,76
|111.796.772
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,84
|52.787.245
|% 9,94
|
|ARASE
|134,00
|76.480.928
|% 9,93
|
|KMPUR
|63,15
|198.444.959
|% 8,88
|
|DERHL
|4,22
|58.527.404
|% 8,76
|
|ULUFA
|5,19
|1.854.787
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.168.713
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,50
|361.817.981
|% -8,62
|
|SKBNK
|1,92
|298.662.252
|% -6,80
|
|EGSER
|29,92
|51.763.351
|% -6,50
|
|THYAO
|70,75
|911.387.717
|% -0,35
|
|SASA
|68,10
|843.203.766
|% -1,30
|
|YKBNK
|7,44
|658.555.115
|% 2,76
|
|EKGYO
|4,03
|653.744.050
|% 1,26
|
|AKBNK
|11,93
|620.516.155
|% 0,93
|
|EKGYO
|4,03
|653.744.050
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,92
|298.662.252
|% -6,80
|
|TSKB
|2,44
|254.774.905
|% -3,56
|
|ZOREN
|3,50
|361.817.981
|% -8,62
|
|YKBNK
|7,44
|658.555.115
|% 2,76
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5030
|18,5103
|% 0,33
|
|Euro
|17,7185
|17,7353
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,7066
|19,8054
|% -0,12
|
|Frank
|18,5936
|18,7056
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9014
|4,9260
|% 0,30
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.620
|-9,00
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.567
|6.652
|-24,00
|
|Yarım
|3.195
|3.252
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,10
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,04
|84,04
|-0,83
|