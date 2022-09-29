***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 10:58
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 28.09.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065847
BIST
13:473.192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -6,40
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
13:4718,5438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
13:4718,0674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0476
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
13:47983,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,35
|Açılış
|: 983,17
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler13:47
|UFUK
|55,55
|1.518.050
|% 10,00
|
|COSMO
|57,00
|1.864.941
|% 9,83
|
|PRKME
|13,15
|59.343.833
|% 9,58
|
|EKIZ
|13,00
|1.234.954
|% 8,79
|
|PENTA
|409,00
|58.022.599
|% 7,92
|
|ISGYO
|6,65
|13.247.106
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.250.338
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,14
|484.754.818
|% -8,99
|
|KMPUR
|53,00
|167.365.878
|% -8,70
|
|BAGFS
|24,06
|87.757.264
|% -6,38
|
|THYAO
|69,15
|1.595.055.682
|% 0,29
|
|HEKTS
|57,00
|1.381.709.164
|% -4,20
|
|ASELS
|29,58
|1.279.271.682
|% 2,92
|
|SASA
|65,80
|1.030.386.121
|% -2,66
|
|YKBNK
|7,10
|975.843.838
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,83
|383.244.766
|% -1,61
|
|EKGYO
|3,91
|717.564.553
|% 1,03
|
|ZOREN
|3,14
|484.754.818
|% -8,99
|
|TSKB
|2,40
|338.332.303
|% 2,56
|
|YKBNK
|7,10
|975.843.838
|% 0,57
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5310
|18,5438
|% 0,14
|
|Euro
|18,0502
|18,0674
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,0390
|20,1395
|% -0,24
|
|Frank
|18,8140
|18,9274
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9186
|4,9433
|% 0,44
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,95
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,49
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.674
|-58,00
|
|Tam
|6.614
|6.680
|-101,00
|
|Yarım
|3.218
|3.265
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.633
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,16
|88,16
|0,11
|