***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 14:26
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 29.09.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066321
BIST
17:163.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:1618,5151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:1618,1118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0456
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:16994,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,58
|Açılış
|: 994,86
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:14
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.212.822
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.022.822
|% 9,85
|
|CANTE
|129,90
|100.204.555
|% 9,62
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,15
|2.553.492.639
|% -7,52
|
|ELITE
|25,36
|31.689.696
|% -6,00
|
|PENTA
|388,00
|22.316.474
|% -5,25
|
|KZBGY
|20,30
|212.715.468
|% -4,96
|
|THYAO
|68,65
|2.650.859.390
|% 0,07
|
|ISGYO
|6,15
|2.553.492.639
|% -7,52
|
|SASA
|68,70
|2.228.383.868
|% 4,33
|
|ASELS
|29,26
|1.659.920.899
|% -2,14
|
|ALARK
|57,40
|1.574.343.566
|% 1,95
|
|ISGYO
|6,15
|2.553.492.639
|% -7,52
|
|EKGYO
|3,86
|1.370.366.703
|% 1,05
|
|YKBNK
|7,11
|1.345.279.536
|% 1,14
|
|ODAS
|6,24
|1.154.733.104
|% 5,05
|
|TSKB
|2,44
|446.883.993
|% -2,79
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5052
|18,5159
|% 0,05
|
|Euro
|18,0725
|18,0865
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,5142
|20,6171
|% 0,03
|
|Frank
|18,8381
|18,9516
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9124
|4,9370
|% 0,08
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|11,70
|
|Altın Gr.
|995
|995
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.693
|6.762
|30,00
|
|Yarım
|3.256
|3.306
|15,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.653
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,16
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|0,21
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|-0,76
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29TTRAK
Yüzde 7.81 oranında artışla 277.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 140, 745 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 3, 166 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 39, 878.00 milyon TL de
-
17:27KAREL
Yüzde 4.86 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 309, 962 adet işlem
-
17:26PSGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 861, 643 adet işlem
-
17:25KAREL
Yüzde 4.54 oranında artışla 16.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 297, 711 adet işlem