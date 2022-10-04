***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2022 15:03
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 03.10.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066981
BIST
15:503.465
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 72,71
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
15:5018,5473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
15:5018,4197
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1927
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4410
En Düşük
18,1735
15:501.019,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.019,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler15:50
|AKSA
|66,00
|524.067.057
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.919.373
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.391.176.878
|% 9,96
|
|KUYAS
|9,62
|53.914.804
|% 9,94
|
|BARMA
|54,85
|182.068.087
|% 9,74
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|80,15
|6.185.813.158
|% 3,22
|
|SASA
|78,40
|3.391.176.878
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,80
|2.959.966.256
|% 3,14
|
|YKBNK
|8,08
|2.802.474.466
|% 3,99
|
|VAKBN
|8,02
|2.706.578.768
|% 5,25
|
|YKBNK
|8,08
|2.802.474.466
|% 3,99
|
|VAKBN
|8,02
|2.706.578.768
|% 5,25
|
|EKGYO
|4,24
|1.440.427.130
|% 0,00
|
|TSKB
|2,69
|731.614.682
|% 1,51
|
|HALKB
|8,28
|2.163.825.114
|% 7,95
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5298
|18,5473
|% -0,02
|
|Euro
|18,4036
|18,4197
|% 1,06
|
|Sterlin
|21,0155
|21,1208
|% 0,37
|
|Frank
|18,7064
|18,8191
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9132
|4,9379
|% -0,14
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|12,03
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|5,73
|
|Cumhuriyet
|6.779
|6.881
|95,00
|
|Tam
|6.818
|6.882
|9,00
|
|Yarım
|3.322
|3.362
|5,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.682
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,44
|0,08
|
|B. Petrol
|90,80
|90,80
|1,94
|