***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2022 09:46
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 17.10.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072609
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
0
En Düşük
0
17:5918,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:5918,3394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0474
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3550
En Düşük
18,2337
17:59989,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,99
|Açılış
|: 989,67
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRDFA
|3,96
|41.784.152
|% 25,00
|
|PNLSN
|18,49
|89.648.018
|% 0,00
|
|OTTO
|33,00
|620.971
|% 0,00
|
|PSGYO
|7,09
|223.788.658
|% 0,00
|
|PRDGS
|4,45
|25.144.897
|% 0,00
|
|PNLSN
|18,49
|89.648.018
|% 0,00
|
|OTTO
|33,00
|620.971
|% 0,00
|
|PSGYO
|7,09
|223.788.658
|% 0,00
|
|PRDGS
|4,45
|25.144.897
|% 0,00
|
|KUVVA
|43,90
|1.278.280
|% 0,00
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 0,00
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% 0,00
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 0,00
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 0,00
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5879
|18,5905
|% 0,06
|
|Euro
|18,3283
|18,3394
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,0390
|21,1446
|% -0,10
|
|Frank
|18,6381
|18,7504
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9335
|4,9582
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|5,62
|
|Altın Gr.
|988
|989
|1,90
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.663
|6.737
|8,00
|
|Yarım
|3.247
|3.293
|4,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.647
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,06
|
|B. Petrol
|92,42
|92,42
|0,80
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410