***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2022 10:06
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 24.10.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073810
BIST
14:154.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 28,60
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:1518,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:1518,3608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:15981,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,73
|Açılış
|: 981,60
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:15
|TSPOR
|4,95
|277.601.646
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.037.947
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|446.142.655
|% 9,99
|
|FENER
|68,35
|123.262.537
|% 9,98
|
|MAKIM
|24,72
|91.786.631
|% -9,98
|
|PENTA
|63,80
|63.035.779
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|217.314.041
|% -9,89
|
|SKTAS
|3,46
|62.932.527
|% -9,42
|
|HUBVC
|13,02
|34.478.978
|% -8,31
|
|THYAO
|101,50
|3.516.466.589
|% 2,01
|
|SISE
|33,26
|2.007.835.307
|% 2,46
|
|SASA
|105,40
|1.911.313.002
|% 5,40
|
|YKBNK
|9,65
|1.595.543.501
|% 2,99
|
|TOASO
|106,40
|1.282.535.914
|% -0,47
|
|SKBNK
|2,15
|653.116.167
|% 8,59
|
|TSKB
|3,14
|949.586.833
|% 8,28
|
|EKGYO
|4,67
|1.274.085.921
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,65
|1.595.543.501
|% 2,99
|
|ODAS
|7,61
|939.471.028
|% -0,26
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6078
|18,6120
|% 0,16
|
|Euro
|18,3515
|18,3608
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,0203
|21,1257
|% 0,50
|
|Frank
|18,4841
|18,5955
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9351
|4,9599
|% 0,05
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-8,80
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-5,21
|
|Cumhuriyet
|6.604
|6.703
|-35,00
|
|Tam
|6.627
|6.711
|-58,00
|
|Yarım
|3.229
|3.278
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.640
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,88
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,24
|
|B. Petrol
|89,87
|89,87
|-1,34
|